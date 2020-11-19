В Европейском космическом агентстве рассказали о миссии Sentinel-6

Наблюдать за подъемом уровня Мирового океана и таянием ледников из космоса. К выполнению этой миссии должен приступить европейский спутник Sentinel-6. Аппарат будет выведен на орбиту ракетой Falcon -9 американской компании SpaceX. Старт намечен на субботу с калифорнийской базы Ванденберг.

Йозеф Ашбахер, директор программ наблюдения за поверхностью Земли, ЕКА: "Возможно, это трудно представить. Но с высоты 1300 километров, вы можете определить, разумеется, с помощью определенных методов и вычислений, то, как меняется уровень моря вплоть до миллиметров. Вот, это то, что делает наш спутник".

В Европейском космическом агентстве надеются, что запуск Sentinel-6 пройдет благополучно. В минувший вторник ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию. Сбой произошел через восемь минут после взлета. Испанский и французский спутники были потеряны.

Новый Sentinel-6 - восьмой по счету аппарат, который продолжит работу своих предшественников в рамках европейского проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности "Коперник". Уже находящиеся на орбите спутники измеряют уровень загрязнения атмосферы, применяются при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В скором времени Европейское космическое агентство построит еще шесть спутников Sentinels.

Йозеф Ашбахер, директор программ наблюдения за поверхностью Земли, ЕКА: "С этими шестью новыми спутниками мы входим в следующую фазу проекта "Коперник", и это уже другие миссии, с очень разными датчиками на аппаратах, с устройствами, определяющими уровень загрязнения воздуха, измеряющими показатели по выбросу в атмосферу углекислого газа с точностью, которой у нас никогда не было раньше. Мы измеряем параметры полярных шапок планеты, получаем климатические показатели, данные, касающиеся продовольственной безопасности и природных ресурсов в Европе и мире".

Первый из 6 новых спутников планируется запустить в 2025 году. Аппарат не только будет измерять концентрацию углекислого газа в атмосфере, но и распознавать источник выбросов.