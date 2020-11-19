Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Западный берег реки Иордан

Помпео посетил Голанские высоты и объявил их частью Израиля

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Майк Помпео
Майк Помпео   -   Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Госсекретарь США Майк Помпео посетил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и назвал Голанские высоты частью Израиля. Это первая в истории поездка главы госдепартамента на эти территории, которые Совет безопасности ООН признаёт Сирии. Помпео заявил о необходимости изменения политики США по этому вопросу.

В течение долгого времени Госдепартамент неправильно относился к этим поселениям, он придерживался точки зрения, которая не признавала историю этого важного района. Теперь же Государственный департамент Соединенных Штатов решительно выступает за признание того, что поселения можно строить здесь на законных основаниях.
Майк Помпео
госсекретарь США

США признавали Голанские высоты оккупированной Израилем территорией до весны прошлого года, когда Дональд Трамп подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над этим районом. Этот шаг осудили, в частности, Россия, Германия, Франция, а также арабские государства.