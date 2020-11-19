Помпео посетил Голанские высоты и объявил их частью Израиля

Госсекретарь США Майк Помпео посетил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и назвал Голанские высоты частью Израиля. Это первая в истории поездка главы госдепартамента на эти территории, которые Совет безопасности ООН признаёт Сирии. Помпео заявил о необходимости изменения политики США по этому вопросу.

В течение долгого времени Госдепартамент неправильно относился к этим поселениям, он придерживался точки зрения, которая не признавала историю этого важного района. Теперь же Государственный департамент Соединенных Штатов решительно выступает за признание того, что поселения можно строить здесь на законных основаниях. Майк Помпео госсекретарь США

США признавали Голанские высоты оккупированной Израилем территорией до весны прошлого года, когда Дональд Трамп подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над этим районом. Этот шаг осудили, в частности, Россия, Германия, Франция, а также арабские государства.