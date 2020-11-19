На миграционную политику ЕС влияют пандемия и терроризм

Более 500 человек погибли или пропали без вести в этом году при попытке добраться по морю до Европы по так называемому "западноафриканскому" маршруту. Эта подчеркивает необходимость скорейшего принятия нового Пакта ЕС о миграции и убежище. Документ обсуждался на конференции в Европарламенте, в которой участвовал генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино:

"Мы будем испытывать дополнительное давление из-за пандемии. Сахель взрывается. Этот взрыв может повлиять на всю Западную Африку. Посмотрите, что уже происходит в Атлантике: сотни людей пытаются добраться до Канарских островов через океан, по одному из самых опасных маршрутов в мире. Они там гибнут. Поэтому Европейский Союз должен в первоочередном порядке дать ответ на эту ситуацию в плане поиска и спасания людей, в плане сохранения жизней, в плане предсказуемости с высадкой на сушу".

В последнее время испанские Канары особенно привлекают беженцев и мигрантов. С августа по ноябрь на острова нелегально прибыло почти 14 тысяч человек, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Октябрь был особенно трагическим месяцем для людей, следовавших из Западной Африки. Тогда 222 человека погибли в море или пропали без вести, то есть почти половина от общего числа в этом году.

Брюссель представит на следующей неделе план действий по интеграции и вовлечению в общественные дела вновь прибывших. Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в ряде случаев должна осуществляться и репатриация с целью лишить заработка тех, кто перевозит людей незаконно:

"Люди, которые приезжают в Европу легально, должны пользоваться всеми правами и чувствовать себя желанными гостями. Но те, кому не полагается убежище или международная защита, должны возвращаться домой, потому что это единственный способ разорвать порочный круг безжалостных контрабандистов".

После недавней волны терактов во Франции и Австрии некоторые лидеры ЕС требуют усилить пограничный контроль. Но специалист по миграции из Центра европейской политики Оливия Сундберг Диез не считает эту меру оправданной:

"Подавляющее большинство террористических нападений в Европе за последнее десятилетие было совершено гражданами ЕС, а не мигрантами. Уже существует множество законодательных актов, направленных как на выполнение Шенгенского пограничного кодекса, так и на надёжную охрану внешних рубежей. Большой вопрос сейчас заключается в том, в какой степени отдельные государства-члены на деле применяют внедрённые меры. В настоящее время мы видим значительные пробелы в реализации действующего законодательства ЕС в части признания решений о предоставлении убежища. Они сильно различаются между странами-членами".

Все эти проблемы будут детально обсуждаться на саммите ЕС-Африка, который состоится 9 декабря.