Куршевель готовит трассы, несмотря на пандемию

Французский горнолыжный курорт Куршевель готовится к новом сезону, но как много туристов приедет в этом году — никто не знает. До 1 декабря во Пятой республике введён карантин, который включает в себя запрет путешествий. Похожие ограничения действуют и в других странах. Несмотря на это, горнолыжные курорты планируют открыть сезон 5 декабря.

По словам главы «Ассоциации трех долин» Паскаля Тьерсана, 70% гостей Куршевеля приезжают из-за рубежа, так что в этом году курорты ожидают серьёзных потерь. Для тех, кто всё-таки приедет, готовят «особый приём».

Потери

Прошлый горнолыжный сезон был прерван в марте из-за начала пандемии. Это стало очень серьёзным ударом по курортам, и вопрос не в том, как компенсировать ущерб, а в том, как уменьшить потери по итогам прошедшего и предстоящего сезонов. Мэр Куршевеля Жан-Ив Пашо рассказывает, что срыв только одного месяца сезона обернулся сокращением объёмов продаж на 30%.

Если новый сезон действительно откроется, то проходить он будет при строгих санитарных правилах. Для гостей открыли лабораторию, которая позволяет проводить до 500 тестов на коронавирус в день. Мэрия получила системы для антигенного тестирования, результаты которого известны уже через 20 минут.

Бизнес адаптируется

Лишь одна гостиница в Куршевеле работает круглый год. Отельеры говорят, что на всех курортах ожидаемо наблюдается значительное падение заказов и ещё неясно, как отрасль переживёт зиму. Владелица отеля Les Monts Charvin Орор Шарвен говорит, что изменились правила бронирования. Теперь гостиница старается не присылать подтверждение брони, не берёт предоплату и узнаёт у клиентов, на какие сроки можно перенести из заказ, если поездка сорвётся. Кроме того, возникли трудности с организацией питания и обслуживания в номерах. Ресторан при отеле закрыт, так что владелица ищет партнёров, которые будут доставлять еду по запросам клиентов.

К новому сезону готовятся и владельцы магазинов и агентств по прокату спортивного инвентаря. Один из них Патрик Лепёдри уже пополнил склады, хотя он и опасается за будущее своего дела. Он собирается нанять сезонных работников, даже если придётся перевести их на частичную занятость:

«Мы решили серьёзно сократить наши закупки — до 30-35% от максимальных показателей. Ещё одна большая проблема — это персонал. Мы ещё совершенно не знаем, что будет с нами, а их ситуация ещё сложнее. Многие потеряли доход, так что мы решили нанять их в любом случае».

Пандемия — не единственная угроза, нависшая над курортами вроде Куршевеля. Беспокойство местных жителей вызывают также последствия «брексита» и глобальное потепление.