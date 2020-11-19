Студенты в карантине переживают депрессивные эпизоды и тревожные расстройства

Телефоны разрываются от звонков ... И так происходит каждую ночь. Nightline - европейская служба поддержки, в которой работают прошедшие специальную подготовку студенты. Сюда могут обратиться учащиеся ВУЗов и молодые люди, переживающие тревожное состояние, чувствующие себя одинокими и подавленными во время пандемии. Волонтеры Nightline готовы выслушать тех, кто нуждается в помощи. Им можно довериться и рассказать о своих темных мыслях.

Флориан Тирана, студент, глава Nightline во Франции: "В 2019-ом-2020-ом с нами пытались связаться три тысячи человек, по телефону или в чате, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Число звонков резко увеличилось в марте месяце, после объявления о карантине. В начале нового учебного года, в сентябре, мы снова стали получать множество звонков - порядка 40-50 каждый вечер".

Инес - студентка архитектурного ВУЗа. Свои дни она проводит в четырех стенах, работает над проектами, учится. Девушка чувствует себя полностью изолированной от общества и говорит, что безумно устала.

Инес: "Со сном дела обстоят неважно. В то же время день не так загружен и я очень мало двигаюсь. Практически вообще без движения. Обычно смотрю в свой телефон, и вижу, что прошла 10 тысяч шагов. Сейчас намного меньше. Все остановилось. Мы оглядываемся на нашу прежнюю жизнь, сравниваем ее с нынешней, и задаемся вопросом: имеет ли смысл такая жизнь?"

Ограничительные меры, которые пришлось принять для борьбы с пандемией, оказали влияние психическое здоровье молодых людей. Повышенная тревожность, суицидальные мысли, поведенческие проблемы...

Доминик Моншаблон, психиатр: "Первые данные, которыми мы располагаем, говорят о следующем: число студентов, которые чувствуют внутренний дискомфорт и дистресс возросло с 21% до 30% (речь идет о тех, кто уже испытывал подобные эпизоды). Это информация, предоставлена организацией, которая занимается изучением всех аспектов жизни студентов. Число тревожных расстройств увеличилось в два раза, а депрессивных эпизодов более чем два раза".

Болезнь, напоминают врачи, легче предупредить, чем лечить. Поэтому при первых признаках депрессии и проявлении беспричинной тревоги, студентам следует знать: центры поддержки Nightline есть во многих европейских городах. Звонки, или общение в чате, бесплатны и анонимны.