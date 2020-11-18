Россия предлагает Евросоюзу производить её вакцину от COVID

У всех сторан мира сейчас общий враг — коронавирус. Могут ли Европейский союз и Российская федерация бороться с пандемией вместе? Об этом корреспондент Euronews Андрей Бекетов побеседовал из брюссельской студии с Постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

Euronews: Брюссель заключил уже несколько контрактов с компаниями из разных стран на поставки вакцины от Covid-19. Собирается ли Россия предложить свою, и есть ли она?

Чижов: Самая первая вакцина в мире, которая была сертифицирована, это российский "Спутник". Однако, с учётом широкого распространения пандемии, возникает вопрос о наличии не только готовой вакцины, но и наличии базы для её производства и последующего распространения. В этой связи Российская федерация предлагает другим странам наладить у себя производство изобретенной российскими учёными вакцины. Насколько мне известно, среди стран-членов Евросоюза нашлась одна такая страна, Венгрия.

Euronews: Что делать с отсутствием доверия в отношении "Спутника-V"? На него не реагируют рынки в отличие, например, от объявлений о вакцинах Modena и Pfizer.

Чижов: Доверие формируется ведь людьми, в том числе в немалой степени вашими коллегами журналистами. А что касается основы для такого доверия, то её дают результаты тестов, проведённых по уже теперь двум вакцинам. Есть статистика как раз по Спутнику - его эффективность 92%. Я не считаю, что вообще это вопрос конкуренции. Рецепты этих вакцин не должны быть каким-то секретом.

Euronews: А тогда Россия может запросить о какой-то помощи у Евросоюза?

Чижов: Ну, у нас уже есть своя база. Для российских граждан она достаточна.

Euronews: В Москве, в Брюсселе идёт ли дело к ослаблению карантинных мер к Рождеству и Новому году?

Чижов: Боюсь, что ослабление под праздники может обернуться третьей волной. Радикальное изменение ситуации будет возможно только с появлением в достаточном количестве эффективной вакцины. То, что это не произойдёт до Рождества, по-моему, все поняли.