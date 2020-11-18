Совет Федерации постфактум согласовал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Совет Федерации дал президенту Владимиру Путину разрешение направить в Нагорный Карабах российских военных с 10 ноября — обращение главы государство было рассмотрено в среду спустя неделю после ввода миротворцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в соответствии с постановлением Совета Федерации 2015 г. Путин имел право самостоятельно решать вопрос об использовании военных за рубежом, однако потребовалось «дополнительное разрешение», поскольку, по словам чиновника, это масштабная и длительная миссия.

Сам Путин тем временем рассказал в интервью ВГТРК, что Армения и Азербайджан могли договориться о прекращении боевых действий ещё в октябре, но камнем преткновения стало требование Баку обеспечить возвращение беженцев:

«В целом мне удалось убедить Президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша.

Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И Премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха».

Путин уверен, что соглашение по Нагорному Карабаху создаёт базу для нормализации ситуации в длительной перспективе. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, между тем, предупреждает, что для поддержания мира в регионе необходимо прояснить целый ряд важных вопросов:

«Это соглашение о перемирии не решает базовых проблем и надо понять, каким образом их можно разрешить. В этом перемирии есть неясности — по вопросу о беженцах, о разведении сторон, о присутствии Турции, о возвращении комбатантов и о начале переговоров о статусе Нагорного Карабаха».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает важность вопроса об особом статусе Нагорного Карабаха для дальнейших переговоров между Ереваном и Баку. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи», и пообещал не допустить создания второго армянского государства в регионе.