Госсекретарь США провел переговоры в Тбилиси

Госсекретарь США Майк Помпео побывал в столице Грузии Тбилиси с рабочим визитом. На переговорах с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахарией и членами правительства он обсудил перспективы углубления сотрудничества в области безопасности, а также подтвердил приверженность США суверенитету Грузии и укреплению демократических институтов.

Майк Помпео заявил: "Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать в вашей стране демократический процесс и создание институтов, в одном из которых для меня большая честь находиться сегодня. Развивать эти институты в направлениях, которые важны для проведения свободных и честных выборов и всего, что связано с обоснованной полемикой и демократией".

Майк Помпео встретился также с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II и представителями неправительственных организаций. В программу госсекретаря не входила встреча с оппозицией, представители которой провели акцию протеста. Они заявили о фальсификациях на выборах, состоявшихся в Грузии 31 октября.