Boeing 737 MAX может вернуться в небо

Федеральное авиационное управление США разрешило в будущем возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, приостановленную после двух катастроф с участием лайнера этой модели. В директиве летной годности уточняется, какие изменения необходимо осуществить в дизайне самолета. Ведомство опубликовало также требования по подготовке пилотов. В заявлении регулятора говорится, что меры в отношении дизайна и сертификации предусматривают беспрецедентный уровень сотрудничества и проведение независимых анализов авиационными властями по всему миру.

Глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон отметил: "Основываясь на принятых в течении последних 20 месяцев мерах и моем личном опыте полетов на борту лайнера этой модели могу сказать, что я на 100% уверен, что моя семья может летать на этом воздушном судне".

Но в заявлении регулятора подчеркивается, что все эти действия не позволяют MAX немедленно вернуться в небо.

Комментирует аналитик авиаиндустрии Алекс Мачерас: "Это самый значимый этап с тех пор как эксплуатация была приостановлена почти два года назад. Американский регулятор сообщил, что лайнер безопасен для полетов. Это создает предпосылки, по крайней в мере в США, для того, чтобы к концу года самолет вернулся в небо вместе с American Airlines. Но теперь мы должны внимательно следить за тем, как весь остальной мир отреагирует на это решение".

Телеканал Euronews связался с Европейским агентством авиационной безопасности. В заявлении европейского регулятора говорится, что первым шагом станет публикаций предполагаемой директивы летной годности, чтобы могли высказаться представители общественности. Это произойдет в конце месяца. Затем начнется период консультаций, который продлится 28 дней. После чего европейские пилоты должны пройти соответствующую подготовку.

После катастроф в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.