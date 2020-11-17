Цукерберг и Дорси дали показания в Сенате США

Главы Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси дали показания в Юридическом комитете Сената США, где проходили слушания посвященные цензуре и подавлению воли избирателей в контексте президентских выборов 2020 года. Цукерберг и Дорси ответили на вопросы, касающиеся распространения ложной информации во время выборов и о мерах, которые их компании предприняли, чтобы это остановить.

"Мы работаем с рядом независимых организаций, аккредитованными Институтом Пойнтера", - отметил Цукерберг, - "В том числе информационными агентствами Reuters, Associated Press, отделением France Presse в США, изданием USA today, исследовательским проектам Factcheck.org, сетью Science feedback, politi-fact и другими".

По словам Дорси, администрация Twitter значительно обновила политику по обозначению и удалению ложной и вводящей в заблуждение информации, о чем были проинформированы штабы кандидатов и представители гражданского общества.

"В период с 27 октября по 11 ноября администрация Twitter обозначила около 300 тысяч записей как спорные и потенциально вводящие в заблуждение. Это составляет 2,2% от всех касающихся выборов сообщений, опубликованных за этот период", - отметил Дорси.

Facebook, Twitter а так же их конкуренты, во время избирательной кампании прилагали усилия с тем, чтобы остановить поток ложной информации и сомнительного контента. В то же время они утверждают, что верны своей амбициозной цели - предоставлять каждому возможность выразить себя. Доказательств тому, что названные соцсети предпочитают одну из сторон в политических дебатах оппонентов не было. Впрочем критика политики Facebook и Twitter и их подхода к модерированию во время выборов исходила как от демократов, так и республиканцев.