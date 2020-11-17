Киносъёмки в эпоху коронавируса

Кинопроизводство в эпоху пандемии коронавируса сопряжено с целым рядом проблем, но съемки продолжаются. Во французском Лионе режиссер Катрин Корсини работает над своей новой картиной под названием "Трещина", действие которой происходит во Франции во время протестов "желтых жилетов". Итальянская актриса Валерия Бруни-Тедески рассказала телеканалу Euronews о том, насколько важно иметь возможность работать несмотря на санитарный кризис: "Это очень важно. Это возможность продолжать работу, противостоять грусти и депрессии. И мы очень рады, что можем продолжать нашу деятельность, для меня это как улей, в котором кипит работа, производится мед. Мы на это надеемся. Но, конечно, работать сложно, мы чувствуем настроение в обществе, это очень сложный период для всех".

В Лионе снимаются эпизоды, в которых события происходят в больнице и съемочная группа работает в настоящем городском госпитале. Катрин Корсини сотрудничает со своей постоянной командой, включая продюсера и главного оператора. Она говорит, что несмотря на возможность работать, творческий процесс сегодня гораздо сложнее организовать, чем раньше.

Режиссер Катрин Корсини: "Обстановка напряженная, больше беспокойства, больше стресса.. Все ли прошли тест на коронавирус? А если кто-то заболеет? Коронавирус антикинематографичен, коронавирус не позволяет делать все, что я люблю, нельзя обнимать друг друга, свободно разговаривать. Актеры не видят выражение моего лица под маской, не видят моих эмоций. Все съемки я провела в маске, это большое препятствие, но мы приспособились, сказали себе, что будем сильнее всех проблем и преуспеем в производстве фильмов".

Создателям фильма осталось снять еще дин эпизод в Париже. В фильме "Трещина" рассказывается о любви и людях, которые готовы выйти на улицу, чтобы отстаивать свои права. Катрин Корсини надеется, что картина выйдет на экраны кинотеатров в будущем году.