ЕС предотвращает новую угрозу детям от интернета

Евросоюз пытается предотвратить размещение в интернете изображений сексуального надругательства над детьми. Еврокомиссар по внутренним делам опасается, что граждане перестанут извещать полицию о таких злоупотреблениях, поскольку личные данные совершающих их людей будут защищены от разглашения.

Европейский союз пытается предотвратить новую волну размещения в интернете изображений сексуального надругательства над детьми. Это волну может спровоцировать применение некоторых аспектов законодательства о конфиденциальности. Еврокомиссар по внутренним делам опасается, что граждане перестанут извещать полицию о таких злоупотреблениях, поскольку личные данные совершающих их людей будут защищены от разглашения:

"Новое положение, которое вступит в силу в конце декабря этого года, имеет один нежелательный эффект, - сказала Илва Йоханссон. - Оно будет криминализировать людей, которые по своей воле обнаруживают злоупотребления и сообщают о них. Это значит, что и многие остальные будут закрывать глаза на сексуальное насилие над детьми в интернете. И мы, кончено же, не можем этого допустить ".

Еврокомиссия рекомендует приостановить на пять лет действие директивы о конфиденциальности, чтобы за это время наладилось информирование правоохранительных органов технологическими компаниями о замеченных нарушениях.

Европарламент добивается внесения поправок, относящихся к водяным знакам на видео и фотографиях.

По оценкам, в интернете находится 16 миллионов изображений непристойного обращения с детьми - по меньшей мере, 800 тысяч из них - из стран ЕС.

Звезда Голливуда Эштон Катчер в разговоре с председателем Еврокомиссии призвал сделать приоритетной конфиденциальность самих детей.

Немецкий эксперт по цифровому публичному пространству предупреждает, что изъятие из него детских изображений удержит от безвредного, но важного общения огромные массы людей:

"Вы хотите остановить распространение всего этого о детях на кодированных каналах, кодированных мессенджерах и платформах, - сказал Юлиан Яурш. - Но само кодирование, сама возможность разговаривать приватно, зашифровано, свободно, чрезвычайно важны и ценны для других уязвимых групп населения, которым необходимо общаться скрытно, не опасаясь преследования со стороны правительств или других субъектов ".

В Евросоюзе идёт нелегкий поиск баланса между защитой детей и частной жизни граждан, а также связанными с этим правами и свободами.