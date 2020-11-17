Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

ЕС предотвращает новую угрозу детям от интернета

Комментарии
 Jack Parrock
euronews_icons_loading
ЕС предотвращает новую угрозу детям от интернета
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

Евросоюз пытается предотвратить размещение в интернете изображений сексуального надругательства над детьми. Еврокомиссар по внутренним делам опасается, что граждане перестанут извещать полицию о таких злоупотреблениях, поскольку личные данные совершающих их людей будут защищены от разглашения.

Европейский союз пытается предотвратить новую волну размещения в интернете изображений сексуального надругательства над детьми. Это волну может спровоцировать применение некоторых аспектов законодательства о конфиденциальности. Еврокомиссар по внутренним делам опасается, что граждане перестанут извещать полицию о таких злоупотреблениях, поскольку личные данные совершающих их людей будут защищены от разглашения:

"Новое положение, которое вступит в силу в конце декабря этого года, имеет один нежелательный эффект, - сказала Илва Йоханссон. - Оно будет криминализировать людей, которые по своей воле обнаруживают злоупотребления и сообщают о них. Это значит, что и многие остальные будут закрывать глаза на сексуальное насилие над детьми в интернете. И мы, кончено же, не можем этого допустить ".

Еврокомиссия рекомендует приостановить на пять лет действие директивы о конфиденциальности, чтобы за это время наладилось информирование правоохранительных органов технологическими компаниями о замеченных нарушениях.

Европарламент добивается внесения поправок, относящихся к водяным знакам на видео и фотографиях.

По оценкам, в интернете находится 16 миллионов изображений непристойного обращения с детьми - по меньшей мере, 800 тысяч из них - из стран ЕС.

Звезда Голливуда Эштон Катчер в разговоре с председателем Еврокомиссии призвал сделать приоритетной конфиденциальность самих детей.

Немецкий эксперт по цифровому публичному пространству предупреждает, что изъятие из него детских изображений удержит от безвредного, но важного общения огромные массы людей:

"Вы хотите остановить распространение всего этого о детях на кодированных каналах, кодированных мессенджерах и платформах, - сказал Юлиан Яурш. - Но само кодирование, сама возможность разговаривать приватно, зашифровано, свободно, чрезвычайно важны и ценны для других уязвимых групп населения, которым необходимо общаться скрытно, не опасаясь преследования со стороны правительств или других субъектов ".

В Евросоюзе идёт нелегкий поиск баланса между защитой детей и частной жизни граждан, а также связанными с этим правами и свободами.