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Брюссельское бюро

Во время пандемии важна доставка товаров на дом

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 Ana LAZARO
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Во время пандемии важна доставка товаров на дом
Авторское право  Euronews
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Во время пандемии, когда многие люди сидят взаперти, огромной значение приобрела доставка на дом товаров и еды. Но водители, велосипедисты и курьеры которые её осуществляют, обычно зарабатывают мало, подвергаются эксплуатации и недолюбливают своё занятие. Бывают и исключения. Бельгиец Жиль Жакмэн создал в 2015 году экологически чистый транспортный кооператив, работники которого юридически защищены.

«Хотя условия труда в нашем бизнесе оговариваются заранее, они почти никогда не соблюдаются. А здесь, в кооперативе, у каждого есть контракт, социальное обеспечение, стабильность, каждый участвует в общем деле. Наши колёса и инструменты принадлежат нам. Мы также следуем нашим политическим убеждениям, и, конечно, экология также находится в центре всего ».

И все же работа в кооперативе низкоквалифицированная, ему трудно конкурировать с оснащёнными электроникой онлайн-компаниями. После вспышки коронавируса Жакмэну пришлось уволить нескольких сотрудников. Но поскольку у них были контракты, заботу о них взяло на себя государство. Бывшие коллеги курьера Франсуа Беллинжа стали получать пособие по безработице.

«Это важно. Трудящийся должен сохранить свои права при сокращении штатов. А мы, оставшиеся, ещё больше ценим возможность регулярно делать работу, которое пользуется всеобщим признанием».

Беллинж рассказал, что за время пандемии кооперативу удалось приспособиться к трудным условиям, найти новых клиентов и обслуживать их по-другому:

«Начало карантина было для нас сильный ударом, мы потеряли всё в конкуренции с большими профессионалами. Но потом наладили доставку отдельным клиентам, учитывая их конкретные потребности, а они изменили свои требования к нам."

Один из таких клиентов – пивоваренный завод. Когда все бары и рестораны закрылись, ему стало некуда сбывать свою продукцию. Хранилища переполнились. Но кооператив доставки помог менеджеру Самюэлю Ланги продавать пиво напрямую – семьям, небольшим коллективам и индивидуальным потребителям:

«В первую волну инфекции нам удалось частично компенсировать наши потери. Они были связаны со спадом в индустрии гостеприимства. Думаю, это было следствие того, что люди не сразу привыкли к самоизоляции. Но сейчас выросли продажи и крупные поставки через интернет. И все равно мы не можем варит пива так много, как прежде, когда оно лилось рекой на фестивалях и других мероприятиях. У нас есть надежда продержаться ещё какое-то время, но в долгосрочной перспективе - нет. "

Сильным ударом для бельгийских пивоваров, производителей других напитков и деликатесов станет и отмена в этом году традиционных рождественских ярмарок. Зато возрастёт потребность в доставке всего этого к домашнему столу.