Тихоокеанское партнерство без США

10 участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. В создаваемой зоне свободной торговли проживают примерно 2 млрд 200 млн человек; объем внутренней валовой продукции оценивается в 28 трлн долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Думаю, что соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве скоро будет ратифицировано странами-участницами и в ближайшее время вступит в силу. Это поможет восстановлению экономик после пандемии Covid-19, а людям, проживающим в этих странах, принесет процветание. Нгуен Суан Фук премьер-министр Вьетнама

От участия в этой крупнейшей в мире зоне свободной торговли, пришедшей на смену Транстихоокеанскому партнерству, отказались Соединенные Штаты Америки. По мнению президент Дональда Трампа, восточноазиатские производители составляют опасную конкуренцию американским. Новая зона позволит Китаю компенсировать частичную потерю рынка США для своих товаров.