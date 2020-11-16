Тихоокеанское партнерство без США

Тихоокеанское партнерство без СШАКомментарии
10 участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. В создаваемой зоне свободной торговли проживают примерно 2 млрд 200 млн человек; объем внутренней валовой продукции оценивается в 28 трлн долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.
От участия в этой крупнейшей в мире зоне свободной торговли, пришедшей на смену Транстихоокеанскому партнерству, отказались Соединенные Штаты Америки. По мнению президент Дональда Трампа, восточноазиатские производители составляют опасную конкуренцию американским. Новая зона позволит Китаю компенсировать частичную потерю рынка США для своих товаров.