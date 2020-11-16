Карлеса Пучдемона лишают неприкосновенности евродепутата

Европейский парламент возобновил процесс снятия депутатской неприкосновенности с бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Комитет по правовым вопросам рассматривает дело его, а также двух других евродепутатов, выступающих за отделение автономного сообщества от Испании, Тони Комина и Клары Понсати. Эта процедура была заморожена на семь месяцев из-за коронавируса. Обсуждения приводились лишь в режиме видеоконференции, и были опасения по поводу возможных утечек информации.

Но теперь глава комитета заверил, что соблюдается конфиденциальность и другие правила:

«Мы двинулись вперёд только тогда, когда заручились поддержкой всех политических фракций, парламентского руководства и юридических служб, - сказал испанский либерал Адриан Васкес. – Мы не можем допустить, чтобы Европейский парламент, который является оплотом европейского суверенитета, был остановлен пандемией ".

Следующее заседание назначено на 7 декабря, после чего у трёх евродепутатов из Каталонии будет возможность объясниться. Если их лишат иммунитета, что может произойти примерно через четыре месяца, Мадрид, видимо, снова потребует их экстрадиции. И тогда дела будет переданы правосудию Бельгии и Шотландии, где проживали трое сепаратистов после того, как они скрылись от испанского правосудия.

А оно требует, чтобы каталонские политики предстали перед Фемидой за подстрекательство к мятежу, растрату и неповиновение закону в связи с их участием в референдуме о независимости 1 октября 2017 года.