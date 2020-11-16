На бюджет Евросоюза ложится венгерско-польское вето

В деятельности Евросоюза может наступить серьёзный сбой, если Венгрия и Польша заблокируют бюджет ЕС и Фонд восстановления после пандемии. В понедельник на встрече послов в Брюсселе представители Будапешта и Варшавы заявили, что используют своё права вето в знак протеста против создания механизма, который будет обеспечивать соблюдение принципов правового государства.

Этот механизм позволит перекрывать финансирование тех стран, где будут замечены нарушения демократии, свободы прессы и независимости правосудия, в чём лидеры Западной Европы подозревают коллег из Восточной.

Официальный представитель венгерского правительства назвал его политическим оружием:

"То, что мы видим на столе от имени Европарламента и от имени Евросовета, который возглавляет сейчас Германия, не является объективной системой критериев, - сказал Золтан Ковач. - Невозможно даже провести обсуждение по данной теме по основе тех критериев, которые были установлены. Мы с самого начала очень ясно заявили, что Венгрия не изменила своей позиции в отношении так называемых критериев верховенства права. Мы считаем, что в нынешней форме это ничто иное, как политический шантаж ».

Семилетний бюджет и Фонд восстановления составляют в сумме 1,8 триллион евро. Основная часть этих денег будет выдаваться в виде грантов и кредитов для преодоления последствий коронавирусного кризиса.

Зелёный евродепутат из Германии отметил, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС, а задержка нанесёт большой экономический ущерб.

«Пока все не проголосуют за пакет, мы не сможем его принять, - сказал Даниэль Фройнд. – А значит, деньги не могут начать выплачиваться тем, кто их ждет. Тысячи небольших компаний, которые находятся на грани банкротства, ждут этих денег. Миллионы граждан ждут этих денег. У нас мало времени ».

Евродепутат добавил, что Парламент не намерен пересматривать уже достигнутое соглашение о верховенстве права в угоду премьер-министру Венгрии:

«Виктор Орбан удерживает в заложниках весь Союз, задерживает нашу реакцию на экономический кризис. Он борется не за что-то значимое, а за то, чтобы продолжать воровать средства ЕС для своей личной выгоды».

Лидеры Евросоюза попытаются урегулировать этот спор на видеоконференции в четверг.