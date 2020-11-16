София и Скопье ссорятся из-за идентичности

Болгария не торопится дать зелёный свет переговорам о вступлении в Европейский Союз Северной Македонии. Причина – в спорах о национальной идентичности. Хотя болгары первыми признали отделение Македонии от Югославии в 1992 г., они отказываются признавать македонский отдельным языком, а не диалектом болгарского.

Дамиан Воденичаров, корреспондент Euronews: «Достичь консенсуса очень сложно из-за переплетающейся истории и даже географии. В Болгарии есть исторический регион, который называется Пиринская Македония в честь горного массива Пирин. Вы можете его видеть за моей спиной; он тянется до границы с Грецией. Границы региона совпадают с Благоевградской областью, которая граничит как с Северной Македонией, так и Грецией. Болгарские власти опасаются появления нового меньшинства и сепаратизма».

Болгарские политики и историки также обвиняют официальный Скопье в присвоении истории и героев Болгарии, в честь которых в Северной Македонии сооружаются памятники и называются населенные пункты. Ожидалось, что спорные вопросы будут урегулированы в период болгарского председательства в Евросоюзе в 2018 г., но этого так и не случилось. По причине, как считают в Софии, неуступчивости Скопье.

«Эти проблемы можно урегулировать подписанием простого документа, – уверен министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. – К сожалению, правительство в Скопье отвергает такое решение и не намерено обсуждать этот вопрос. А это значит, что у Болгарии нет другого выбора, кроме как отказаться от назначения даты для первой межправительственной конференции, на которой начнутся переговоры о вступлении. – Значит ли это, что этот процесс заблокирован? – Нет, это только отсрочка. И я повторяю, что причина не в Болгарии».

По мнению директор программы «Большая Европа» Европейского совета по внешней политике Веселы Черневой, напряженность в отношениях двух стран возникла не только из-за ученых споров о содержании школьных учебников, но и из-за внутриполитической ситуации в Болгарии, сотрясаемой протестами:

«У меня есть ощущение, что, к сожалению, политический кризис в Болгарии и нестабильность правящей коалиции стали причиной нагнетания риторики, особенно со стороны националистов».

Массовые демонстрации с требованием отставки правительства продолжались в Болгарии с июня по октябрь, после чего их заглушила вторая волна коронавируса. Но политический кризис смогут разрешить только всеобщие выборы, намеченные на весну 2021 г.