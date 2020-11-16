Беларусь потребовала от Польши выдать ей администраторов Telegram-канала НЕХТА

Белорусские власти потребовали от Польши выдать создателя Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича, чтобы привлечь их на родине к уголовной ответственности. МИД РБ передал временному поверенному в делах Польши в республике Мартину Войцеховскому ноту с копией запроса.

“Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы ”НЕХТА“ и ”НЕХТА Live“. Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности”, - говорится на сайте МИДа.

Сам Протасевич вскоре написал у себя в Twitter, что готов “добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге”.

20 октября тексты NEXTA Live и логотип NEXTA были признаны в Беларуси экстремистскими материалами. Вскоре после этого название каналов было изменено на НЕХТА и НЕХТА Live. Следственный комитет обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков. Кроме того, против них было возбуждено уголовное дело "в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (против "представителей власти и правоохранителей").

Как уточняется на сайте СК, Путило и Протасевич неоднократно призывали к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест и маршрутов передвижения.

НЕХТА набрал популярность вскоре после выборов в Беларуси и начала акций протеста. За сутки аудитория Telegram-канала увеличилась на 400 тысяч человек. НЕХТА регулярно публикует кадры с демонстраций и доказательства полицейского насилия. Видео и фотографиями с авторами канала делятся в основном сами очевидцы событий.