Принц Чарльз выступил в защиту британо-германской дружбы после "брексита"

В Германии вспоминают жертв мировых войн и государственного террора. Траурные мероприятия во Всенародный День скорби традиционно проходят во всех крупных городах страны. Центральным событием считается обращение президента в присутствии членов правительства и иностранных делегаций. В этом году Франк-Вальтер Штайнмайер посвятил свою речь германо-британской дружбе.

В мемориальной церемонии в Берлине впервые принял участие представитель британской королевской семьи — наследный принц Чарльз. В своём выступлении в Бундестаге на английском и немецком языках он говорил о том, насколько крепкие узы связывали и связывают Великобританию и Германию:

«Сегодня это может удивить, но тогда это не было так уж необычно — когда разразилась Первая мировая война, четыре члена британского кабинета министров учились в немецких университетах. И в послевоенные годы британские студенты снова отправлялись в Германию, чтобы прикоснуться к немецкой культуре».

На фоне затянувшихся сложных переговоров о соглашении по «брекситу», принц Чарльз подчеркнул важность сохранения близких партнёрских отношений между Великобританией и Германией после выхода Соединённого Королевства из ЕС. Наследник британского престола выразил уверенность в наличии фундаментальной, по его словам, связи между странами. «Мы всегда будем друзьями, партнёрами и союзниками», — заявил Чарльз.