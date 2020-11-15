Пятый день уличных протестов в Лиме

Тысячи перуанцев приняли участие в уличных акциях протеста в столице страны Лиме против вступления на пост президента Мануэля Мерино де Ламы вместо отстраненного от этой должности Мартина Вискарры. Вечером демонстрация переросла в столкновения с полицией, которая применила против участников беспорядков слезоточивый газ.

Это был уже пятый день протестов, участники которых считают, что объявленный парламентом страны импичмент президенту Вискарре необоснован и равносилен государственному перевороту. Уличные акции организуются спонтанно через социальные сети, но их поддерживают политические партии, голосовавшие против импичмента. В Конгрессе ни одна из политических партий не имеет ни абсолютного, ни даже относительного большинства голосов. Мануэль Мерино был провозглашен президентом, так как он ранее был избран председателем Конгресса.

Мартин Вискарра был избран на должность первого вице-президента Перу в 2016 г., и стал главой государства два года спустя после отставки президента Педро Кучински. Как и его предшественника, Вискарру обвиняют в коррупции, но ни одно из этих обвинений пока не было доказано в суде.