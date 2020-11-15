Хэмилтон сравнялся с Шумахером

Британец Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года досрочно. В гонке Гран-при Турции 35 -летний пилот команды "Мерседес" занял первое место и стал фактически недосягаем: его единственный преследователь - напарник по команде финн Валттери Боттас - финишировал 14-м.

Второе место в гонке занял мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт", третье- немец Себастьян Феттель ("Феррари") - оба они на подиум в этом сезоне поднялись впервые.

За три этапа до финиша в активе Хэмилтона уже 307 очков, тогда как у идущего за ним Валттерии Боттаса лишь 197. На третьем месте - пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись с Михаэлем Шумахером, а конюшня "Мерседес лидирует в общем зачёте, более чем в два раза превосходя по очкам "Ред Булл". На третьем месте - "Рейсинг Пойнт". Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.