В Египте нашли более 100 саркофагов и золочёные статуи

Более сотни саркофагов, погребальные принадлежности, десятки статуэток возрастом более двух с половиной тысячелетий: новые находки египетских археологов. Учёные вскрыли три погребальных колодца глубиной около 12 метров. Сохранность артефактов называют отличной.

Во многих саркофагах находились мумии — хотя и не во всех. Учёные предполагают, что где-то в этом районе была большая мастерская по производству саркофагов из местной древесины. Ели её обнаружат, она может войти в ряд крупнейших и ценнейших находок в истории египтологии.

Специалисты уже много месяцев не не прекращают раскопки в гигантском некрополе Саккары, в 16 км к югу от Пирамид. Неподалёку оттуда располагался Мемфис, который был столицей Древнего Египта в период расцвета этой цивилизации. По словам учёных, пока обнаружено лишь около одного процента артефактов, которые могут скрываться в Саккаре.