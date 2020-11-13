Победа Байдена уже неплохо влияет на позиции Евросоюза

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Эфи Кутсокоста: "После очень напряженной президентской гонки в Соединённых Штатах большинство европейских столиц явно испытывают облегчение и радость в связи с победой Байдена. Чего ждёт Европа от его администрации после четырех трудных лет правления Трампа? Впервые основные политические партии, как правые, так и левые, согласны с тем, что перемены в Америке положительно повлияют на все аспекты политики, на уровень сотрудничества и его содержание.

Подспорье Евросоюзу на переговорах о "брексите"

Глава доминирующей в Европарламенте Народной партии Манфред Вебер сказал Euronews, что он уже видит один серьёзный сдвиг:

"Непосредственное влияние будет оказано на проходящие в Лондоне переговоры о "брексите". Обстановка на них улучшится для нас, европейцев. Премьер Борис Джонсон больше не может обещать своим гражданам, что он немедленно заключит крупную торговую сделку с американцами. Такому уже никто не поверит. С другой стороны, Байден всегда был сторонником Соглашения Страстной пятницы об урегулировании в Северной Ирландии, и это укрепляет позицию на этих переговорах Ирландии, члена ЕС. Таким образом, это даёт для нам, европейцам, дополнительное преимущество на переговорах с нашими британскими друзьями".

Что ж, у него есть основания там полагать, что, учитывая, что еще в сентябре Джо Байден занял четкую позицию по вопросу об ирландской границе, написав в Твиттере:

«Мы не можем допустить, чтобы Соглашение Страстной пятницы, принёсшее мир в Северную Ирландию, стало жертвой "брексита". Любая торговая сделка между Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством будет возможна только, если это Соглашение будет соблюдаться, а на острове не будет восстановлена жёсткая граница. Точка».

Широкий оптимизм Георгиоса Папандреу

Сейчас ко мне из Афин присоединяется президент Социалистического Интернационала и бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. Мы поговорим о том, что ещё принесет Джо Байден в Белый дом.

Euronews: Хотя большинство европейских столиц долее чем довольны победой Байдена, не секрет, что в некоторых частях ЕС, особенно в Центральной Европе, некоторые правительства открыто поддерживают Трампа. Так является ли его поражение также поражением трампизма, поражением нелиберальных демократий в Европе? Или сейчас слишком наивно так говорить?

Папандреу: Это, безусловно, удар по тому типу руководства, сторону которого занял Трамп. Это руководство можно назвать нелиберальным или авторитарным, антидемократическим, аморальным, антинаучным, раскалывающим и поляризующим общество. Я родился в Соединённых Штатах, провел много там лет своей жизни, и я потрясен тем ущербом, который высокопоставленные республиканцы наносят ущерб имиджу и авторитету США во всем мире. Они проявляют недоверие к своим собственным демократическим институтам ради того, чтобы удержать власть. При этом жизнь идёт вперёд, перед нами возникают реальные проблемы, требующие разрешения. Среди этих проблем - изменение климата или пандемия, которая выявила огромное неравенство, разный доступ к здравоохранению. Далеко не полностью удовлетворяется потребность в образовании. Развивающаяся технология лишила многих людей работы, а её нужно использовать лучше. Продолжается гендерное насилие. Всё это крупнейшие проблемы создают чувство неопределенность и страха у наших граждан, чем и пользуются авторитарные демагогические лидеры. Мы должны пойти в контрнаступление, показать прогрессивную демократическую политику – вот способ решения этих проблем.

Euronews: Так чего Европе следует ожидать от администрации Байдена? Вернется ли старый трансатлантический альянс в то состояние, в котором он был до Трампа?

Папандреу: Трамп нанес ущерб Трансатлантическому альянсу, отношениям между ЕС и США, и не только. Байден, безусловно, хочет их восстановить. Но в то же время наступила новая эра. Европа поняла, что она должна быть более автономной в своей политике на глобальном уровне. Она должна играть собственную роль. Я думаю, что мы упустили такую возможность. А теперь возникает новая возможность перестроить и переосмыслить многостороннюю систему, сделать её более эффективной. Европа должна действовать по собственной инициативе, а не только ждать этого от США.

Euronews: Как бывший премьер-министр Греции и министр иностранных дел, предвидите ли вы при Байдене какие-либо реальные изменения позиции Соединённых Штатах по отношению к Турции и её президента? Хорошо известно, что г-н Эрдоган теряет хорошего друга, который уйдёт из Белого дома.

Папандреу: Я очень хорошо знаю Джо Байдена, он очень осведомлён о ситуации в этом регионе. Он занял четкую позицию по таким вопросам, как проблема Кипра. Очевидно, что новый президент и администрация США захотят иметь как можно лучшие хорошие отношения со всеми странами региона, включая Турцию. При этом, я думаю, что Байден постарается сделать международные отношения более нормальными, он будет добиваться уважения международного права, добрососедства, поиска решений мирными средствами, а не насилием в конфликте. Это и будет очень важным сигналом для Турции и президента Эрдогана. От Байдена следует ждать столь важных шагов, он может придать новый импульс мирному процессу в более широком регионе, что принесет пользу всем нам.

Байден в Европе востребован

Пока весь мир надеется на плавную передачу власти в США, председатель Евросовета Шарль Мишель пригласит Байдена на переговоры по видеосвязи, а затем на саммит в политическом центре ЕС, Брюсселе, возможно, до его официальной инаугурации".