Кремль принял извинения Баку по поводу сбитого в Армении Ми-24

Россия приняла извинения Баку по поводу уничтожения российского Ми-24 в Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволила принять эти извинения", - сказал он в интервью телеканалу "RT Россия".

Песков подчеркнул, что уничтожение Ми-24 - "это беда, это трагедия... Это, конечно, боль для всех наших военачальников, людей, которые служат в вооруженных силах, да и, наверное, для всех граждан".

В пятницу администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева назвала неуместным комментарий азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль-оглы об инциденте с российским вертолетом.

"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связам Азербайджан-Россия", - говорится в заявлении помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он также сказал, что считает некорректными комментарии азербайджанского посла в РФ по статусу Нагорного Карабаха. "Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Гаджиев.

По его словам, 9 ноября президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию вокруг сбитого вертолета по телефону. "В тот же день МИД Азербайджана выступил с соответствующим заявлением. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с инцидентом. Между генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом следствия", - отметил он.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что "на войне как на войне, всякое может быть".

9 ноября азербайджанские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский ударный вертолет Ми-24 в воздушном пространстве Армении. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

В МИД Азербайджана заявили, что российский Ми-24 был сбит азербайджанскими военными случайно. В Баку сообщили о готовности наказать виновных и выплатить компенсации.