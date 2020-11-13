Фестиваль мобильного кино: в центре внимания — потенциал женщин

Один смартфон, одна минута, один фильм — организаторы Фестиваля мобильного кино во Франции получили на рассмотрение свыше 1000 короткометражек из сотни стран. В конкурсной программе принимают участие 60 фильмов из 24 государств. Авторы более половины из них — женщины. Основная тема фестиваля в этом году — расширение прав и возможностей женщин.

Говорит Бруно Смаджа, директор Фестиваля мобильного кино: "Мы гордимся тем, что создатели кино решили продвигать идею укрепления потенциала женщин, неважно о чем идет речь — о теле, о профессиональной ситуации, о насилии в отношении женщин. Они всегда хотели, чтобы эта идея вышла на передний план, в этом году она стала отличительной особенностью программы".

География фильмов обширная — от Ирана до США, от Европы до Африки. Режиссеров объединяет общая задача — уложиться в формат одной минуты.

"Формат одноминутного ролика — самый сложный для выполнения, об этом нам говорят создатели фильмов, потому что рассказать историю за одну минут очень сложно, для этого нужно написать хороший сценарий. Чем больше препятствий, тем больше возможностей проявить творческую активность, это можно сказать об всех жанрах искусства".

Имена победителей будут объявлены 7 декабря, в частности, будут выделены два гранта размером 20 тысяч евро каждый. Фильм, вошедшие в программу, можно посмотреть онлайн бесплатно на сайте фестиваля, платформе YouTube и в социальных сетях.