Доклад Landmine Monitor: на разминирование не хватает средств

Пандемия коронавируса помешала деятельности по разминированию территорий в ряде стран, из-за ограничений сократились возможности по оказанию помощи пострадавшим. Об этом говорится в ежегодном докладе организации Landmine Monitor. В исследовании также отмечается высокое число жертв среди мирного населения. Страны-участницы Конвенции о запрете противопехотных мин договорились освободить планету от наследия войны к 2025 году.

Комментирует Камиль Уоллен из неправительственная организация HALO Trust:

"Мы уверены, что эту задачу можно выполнить в странах, где конфликт уже прекратился. мы знаем, сколько участков осталось разминировать и мы знаем, что для завершения работы в этих странах потребуется приблизительно миллиард долларов, это в два раза больше существующего уровня финансирования. Но в таких странах как Сирия, где конфликт продолжается, мы должны корректировать свои действия, мы должны постоянно подвергать переоценке масштаб повреждения территорий".

На днях власти Великобритании сообщили, что на три года раньше запланированного срока полностью разминировали территорию Фолклендских (Мальвинских) островов, вопрос о принадлежности которых послужил причиной войны между королевством и Аргентиной в 1982 году. В результате этого вооруженного конфликта Аргентина потеряла 649 военнослужащих, Великобритания — 255.