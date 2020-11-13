"Фестиваль огней" без фейерверков

Индия готовится к главному празднику индуистов — это Дивали, "фестиваль огней", знаменующий победу добра над злом. Иногда его называют "Индийским новым годом". Одна из традиций — покупки и подарки. Продавцы надеются, что смогут в праздничные дни немного компенсировать убытки за год, хоть покупателей гораздо меньше, чем обычно.

"Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас у нас осталось процентов 40 покупателей. Остальные не приходят, боятся коронавируса", — рассказывает торговец сладостями.

Власти страны на этом фоне расширяют сеть лабораторий, проверяющих тесты на ковид, а несколько штатов на время "фестиваля огней" запретили продавать петарды и фейерверки: во-первых, чтобы не провоцировать массовые собрания празднующих, а во-вторых — чтобы не ухудшать качество воздуха: по осени индийские крестьяне и так массово жгут стерню на полях, и смог сильно осложняет коронавирусную ситуацию.