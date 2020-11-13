COVID-19: показатели не радуют, но европейцы живут надеждой встретиться с близкими на Рождество

Европейцы все чаще задумываются: удастся ли им в этом году встретить Рождество с родными и друзьями? И власти, и простые люди следят за статистикой. Данные пока не радуют. В Италии число случаев инфицирования коронавирусом за сутки увеличилось почти на 41 тысячу, вновь больше, чем в последние дни. Скончались 550 пациентов с COVID-19. С воскресенья к "красной зоне" по ковиду присоединятся Кампания и Тоскана. Расширяется и "оранжевая зона", на которую распространяется запрет на выезд и въезд. Нагрузка на систему здравоохранения увеличивается.

Джузеппе Висоне, врач и представитель профсоюза CGIL: "Если эпидемическая кривая не будет смягчаться и продолжит расти, пациентов, нуждающихся в госпитализации, станет больше. Ситуация может выйти из-под контроля. Мы уже подвержены огромному стрессу, работаем без перерывов и пауз, на график уже и не смотрит никто. Что хорошо в нашей больнице, так это то, что пациентам никогда не отказывали в помощи".

В Испании за 24 часа выявлено свыше 21 тысячи инфицированных. В отделениях интенсиной терапии практически каждый теретий пациент - больной COVID-19. Ситуация сложная, но незначительные улучшения все же есть. Так показатель заболеваемости составил 498 случаев на 100 тысяч населения, опустившись с 500. Это пороговое значение установленное правительством при достижении которого вводятся ограничения.

Британцы терпеливо стоят в огромных очередях, чтобы пройти тест на коронавирус. В больницах Соединенного Королевства от COVID-19 сейчас лечатся почти 15 тысяч человек. По подсчетам специалистов, коэффициент репродукции коронавируса снизился и варьируется от 1 до 1,2. Это говорит о том, что скорость распространения вируса начала снижаться. Снятие ограничений, предупреждают ученые, может негативно повлять на эту тенденцию.

Во Франции число больных COVID-19 , находящихся в реанимации, не меняется с четверга и не превышает 4900. В стране 7700 коек для тяжелобольных. Не сложно подсчитать, что две трети из них уже заняты. Власти успокаивают граждан и говорят, что количество мест в реанимации может быть доведено до 10 400. Правительство пока не намерено смягчать санитарные правила в надежде, что к Рождеству ситуация улучшится и люди смогут свободно передвигаться по стране и провести праздники со своими семьями.