Коронавирус ударил по галереям

Пандемия коронавируса больно ударила по частным художественным галереям Европы. Многие закрылись, а в некоторых странах их можно посещать лишь при условии соблюдения строгих санитарных правил. Но из-за социального дистанцирования полюбоваться прекрасным приходят лишь редкие посетители. Частные галереи не считаются учреждениями культуры и не имеют такой финансовой поддержки, как государственные музеи и художественные центры. Журналист Euronews побеседовал с французским и немецким галеристами, которые работают с молодыми художниками.

Ромен Хург, владелец галереи, Париж: "На самом деле нас не считают культурными местами. Нас считают магазинами, например, такими, где торгуют обувью или продают одежду. Во время первого карантина мы получили помощь - 1500 евро. Ее было довольно легко получить, достаточно было написать заявление, указав, что наша выручка от продаж снизилась".

Рюдигер Фосс, владелец галереи, Дюссельдорф : "Немецкое государство рассматривает галереи как малые предприятия и мы получили от властей субсидию в размере 9 тысяч евро", - говорит владелец галереи в Дюссельдорфе.

"Суть моей профессии - открывать и продвигать молодых художников, и в некотором смысле важно их открывать именно физически: знакомиться с художником, с его работами, со сценографией, с художественной концепцией с помощью выставочного пространства", - говорит Ромен Хург.

"Конечно, очень важно, когда у вас есть возможность поговорить с художником об искусстве, а также обсудить его работы. Но сейчас это в значительной степени пока невозможно", - говорит Рюдигер Фосс.

"Иногда тонкости, которыми наделены произведения искусства, теряются в Instagram, facebook, tik tok, они в итоге исчезают. Экран компьютера или телефона не позволяет нам уловить все эти небольшие тонкости", - считает Ромен Хург.

"Недавно я принял решение начиная с января отменить все выставки. Я подожду и посмотрю, что и как пойдет дальше", - рассказывает Рюдигер Фосс.

"Мы перенесли все выставки. Это не страшно. Мы подождем и посмотрим, что будет дальше. Мы не можем управлять тем, что происходит. И конечно, нам нужна финансовая поддержка", - рассказывает Ромен Хург.

Несмотря ни на что, владельцы европейских галерей стараются не падать духом. Однако из-за очередного карантина многие из них окажутся в тяжелой финансовой ситуации.