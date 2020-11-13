Ереван: акции протеста не прекращаются

В Ереване тысячи человек вышли на новую акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна и денонсации договора о прекращении огня с Азербайджаном: этот документ манифестанты называют капитуляцией.

Вечером в среду армянская оппозиция пыталась организовать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить отставку Пашиняна, но кворум собрать не удалось. А уже в четверг Специальная следственная служба Армении постановила заключить под стражу 10 оппозиционных политиков. Однако позже решение было отменено судом.

Премьер-министр в четверг заявил, что задача его правительства — сохранить стабильность в стране, чтобы, по его словам, "представители бывшей власти не смогли создать хаос".

В МИДе Армении на этом фоне заявили, что соглашение о прекращении огня не может считаться всеобъемлющим решением карабахского вопроса.

Минобороны республики тем временем работает вместе с российскими миротворцами и Красным Крестом, налаживая механизмы обмена пленными и телами погибших.