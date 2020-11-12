"Марш независимости" в Варшаве

Митинг в честь Дня Независимости Польши перерос в Варшаве в столкновения правых националистов с полицией. Несмотря на огранияечния , введённые в связи с эпидемиологической ситуаций, тысячи люддей принимали участие в "Марше независимости" в польской столице вопреки запрету властей.

Некоторые из них приехали на машинах и мотоциклах, соблюдая предписанное социальное дистанцирование, но ещё тысячи пошли пешком. Столкновения начались после того, как группа демонстрантов стала бросать в полицейских петарды, камни и бутылки.

Национальный праздник 11 ноября знаменует восстановление суверенитета Польши после Первой мировой войны. Ежегодно День независимости использовали националисты для проведения своих акций, но в них всё больше стали преобладать ультраправые настроения. К "Маршу незаивимости" присоединялось даже пришедшее к власти в 2015 году правое правительство Польши, демонстрируя своё согласие с их лозунгами.

На этот раз Марш прошёл в то время, как тысячи поляков не прекращают общенациональные антиправительственные протесты после ужесточения и без того строгого закона об абортах, принятого Польшей в прошлом месяце.