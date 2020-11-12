Германия потратит 85 млн евро на сохранение нацистских архитектурных объектов

Семьдесят пять лет спустя после окончания Второй мировой войны гигантские постройки нацистского режима все еще возвышаются в немецком Нюрнберге. Эти каменные здания - свидетели страшной истории. Но время берет свое, и трибуна на поле Цеппелина, где проходили имперские съезды национал-социалистов, разрушается. Власти Германии, федеральной земли Бавария и Нюрнберга решили выделить на обеспечение сохранности культовых нацистских объектов 85 миллионов евро до 2025 года.

Юлия Ленер, глава отдела культуры Нюрнберга: "Это было то, что мы называем местом преступников. Здесь проходили партийные съезды, здесь присягали на верность партийной идеологии, пропагандировавшей идею расового превосходства немцев над другими нациями и народами, и сплочения немцев ради достижения общей цели. Здесь были заложены основы расовых законов. Отсюда путь ведет к истреблению, изгнанию и, наконец, к Холокосту".

В двух шагах от поля Цеппелина находится недостроенный зал конгрессов, рассчитанный по плану на 50 тысяч мест. В настоящее время здесь расположен музей – Документационный центр.

Флориан Дирл, директор музея: "Здания, которые существуют здесь и сейчас - свидетельства эпохи национал-социализма в Германии. Эти постройки, эти архитектурные реликвии, дают представление о том, что представлял собой Третий рейх и режим национал-социалистов".

По словам представителей властей Нюрнберга, никаких капительных восстановительных работ не планируется, только контроль за состоянием и сохранностью монументальных объектов. Музей, принимающий порядка 300 тысяч посетителей в год, будет расширен. Местная еврейская община одобрила проект. Каменные гиганты, говорят здесь, должны служить предупреждением об опасности тоталитарных режимов.