Перемены в Шенгенской зоне и политике в отношении беженцев

Евросоюз очень дорожит Шенгенской зоной безвизового перемещения. Но в этом году некоторые её страны отгораживались от соседей в попытке защитить себя от коронавируса. А в последние недели произошло несколько терактов. Их в основном совершали экстремисты, чьи поездки внутри ЕС должным образом не отслеживались.

Ряд ведущих политиков призвали реформировать систему свободного пересечения границ. Однако сотрудник организации Европейский альянс Ив Паскуо считает, что за последние 10 лет она и так была улучшена:

«Мы модифицировали Шенгенский пограничный кодекса, мы создали Европейский корпус пограничников, мы значительно укрепили правовую базу. Вдобавок к этому значительно увеличились наши оперативные ресурсы, окрепло агентство Frontex, были созданы группы быстрого реагирования, у нас теперь 10 тыс пограничников. Так что в оперативной сфере, как в человеческом, так и финансовом плане, были предприняты значительные усилия ».

Государства-члены Шенгенской зоны сделали совместимыми свои электронные системы учёта пассажиров, прибывающих из одного в другое. По мнению Ива Паскуо, нужно прежде всего стремиться к полному применению уже действующих правил для внутренних поездок. Он опасается, что в нынешних условиях внимание руководителей будет сосредоточено исключительно на защите внешних рубежей ЕС.

"Мы видим, что сегодня государства заинтересованы и готовы сотрудничать в усилении контроля над внешней границей Шенгенской зоны. Все они согласны, что людей без правильно оформленных документов или явно опасных нужно возвращать туда, откуда они прибыли. А по вопросу о предоставлении убежище мнения больше расходятся, хотя все выступают за ограничение прав подавших заявление, и упрощение процедур ».

Президент Франции намерен представить на саммите ЕС в декабре свои первые предложения о том, как следует изменить обращение с беженцами и мигрантами. По словам Эммануэля Макрона, нынешняя система их приёма слишком открыта для злоупотреблений:

«Право на убежище следует предоставлять борцам за мир, тем, кто рискует ради своего политического выбора в своей стране. Но сегодня мы видим, как всё больше людей прибывает в Европу, чтобы попросить убежище, из стран, в которых нет войн. Мы выдаём таким странам сотни тысяч виз каждый год. Многих таких людей нелегально переправляют сюда контрабандисты, создавшие целые преступные сети. А нам нужно разработать, согласовать и принять общие ответные меры, лучше защищать наши общие рубежи, лучше противостоять этим современным феноменам, лучше охранять внутренние границы, чтобы держать их открытыми между нами ».

Реформа политики миграции и предоставления убежища, а также борьба с терроризмом, находятся в повестке дня встречи министров внутренних дел ЕС, которая состоится в эту пятницу.