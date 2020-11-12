Венгрия возмутила Европарламент наступлением на оппозицию и ЛГБТИК

Парламент Венгрии продлил во вторник режим чрезвычайного положения, объявленного в связи распространением коронавируса. В тот же день правительство Орбана выдвинуло законодательные инициативы, не связанные с пандемией, но, возможно, ограничивающие общественные права.

Правительство предложило внести в избирательный закон изменение, которое уменьшит шансы на победу оппозиционных кандидатов. Оно также хочет закрепить в конституции наличие только двух полов - мужского и женского - и фиксировать за человеком гендерную принадлежность, которая определена ему при рождении.

Это возмутило депутатов Европарламента.

«Каждый раз, когда ситуация с Covid в Венгрии ухудшается, Виктор Орбан смотрит своим гражданам ниже пояса, - сказал Сергей Лагодинский из Германии. - Он считает важным не помещать определение «трансгендер» в документы, удостоверяющих личность, и прямо во время второй волны записать в конституции, что у вас может быть только христианский пол. Так поступают руководители России и Турции, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. «

Правительство Венгрии также призывает запретить усыновление детей однополыми парами, записав в Основном законе: "Мать - это женщина, отец - мужчина". Оно уверяет, что такие поправки необходимы для защиты семей.

Касаясь изменений в избирательном законе, министр юстиции Юдит Варга заявила, что они направлены против фиктивных партий.

«Некоторые правительства очень цинично используют эту пандемию для расширения своих авторитарных империй, - сказала голландский евродепутат Софи ин'т Велд. - Как обычно, это Венгрия и Польша. Они снова ущемляют права женщин и прав людей ЛГБТИ ».

А в четверг Еврокомиссия представила свою первую в истории стратегию достижения равноправия ЛГБТИК-сообщества. Разжигание ненависти в отношении этих сексуальных меньшинств предлагается включить в союзный список преступлений. Брюссель заявил по этому поводу, что каждый человек волен быть таким, каким он себя считает, не опасаясь притеснений.