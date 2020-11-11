Джидда: взрыв на памятной церемонии с участием дипломатов из Европы и США

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Джидда в Саудовской Аравии. Взрыв произошел на немусульманском кладбище во время памятной церемонии по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. На мероприятии, организованном генконсульством Франции, присутствовали представители нескольких европейских государств и США.

Это не первое нападение, затрагивающее сотрудников дипмиссии Франции в Джидде. 29 октября местный житель набросился с ножом на охранника консульства Франции. Преступник был задержан.

После произошедшего 11 ноября взрыва, посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором осудили, цитата, "подлое нападение" и пообещали содействовать саудовским властям в ходе расследования обстоятельств произошедшего.

Ранее в арабских странах прошли протесты против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе акций демонстранты осуждали заявления о праве французов на богохульство и публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Французское посольство призвало граждан Франции находящихся в Саудовской Аравии быть предельно бдительными.