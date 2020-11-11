В ЕС предлагают создать Европейский союз здравоохранения

Евросоюз намерен усилить координацию между странами сообщества, чтобы лучше быть готовым к кризисам в области общественного здравоохранения, таким, как нынешняя пандемия коронавируса. Для защиты своих граждан предлагается создать Европейский союз здравоохранения. Новое агентство вряд ли появится до 2023 года.

Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения: "Укрепляя полномочия Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, мы сможем, например вместо обозначения общих направлений действий по тому или иному вопросу, давать настоятельные рекомендации. Мы также сможем от государств-членов ЕС на законном основании требовать предоставления данных и информации по конкретной стране, контролировать наполняемость больниц, отделений интенсивной терапии и численность медицинского персонала. Мы сможем направлять группы экспертов в те страны ЕС, где на фоне санитарного кризиса присутствие дополнительного числа специалистов является необходимым".

В Старом Свете ждут вакцину от коронавируса. В среду Еврокомиссия одобрила контракт с концерном немецкой компании "Бионтек" и американской "Пфайзер"на предзаказ 300 миллионов доз препарата, как только будет доказана его безопасность и эффективность. Ранее были заключены соглашения с другими фармокомпаниями. Когда начнут прививать европейцев? Об этом мы спросили у директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: "Я знаю, все стремятся сделать все возможное, без ущерба для качества и безопасности. Когда это будет, на самом деле, трудно сказать. Я думаю, по оптимистичным прогнозам, первый квартал следующего года. Не могу сказать более точно".

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для стран Европейского Союза. Число умЕрших от COVID-19 ЕС приближается к 200 тысячам. Экономический ущерб исчисляется миллиардами евро.