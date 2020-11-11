Стрит-арт ради спасения природы

Стены городов все чаще становятся площадкой для выражения творческих и политических идей. На юге Лондона в районе Чарлтон Луис Масай завершил работу над масштабным изображением орангутана. Британский художник, вдохновившись примером Бэнкси, стремится привлечь внимание к проблеме охраны окружающей среды и спасению исчезающих видов.

Луис Масай, художник: "Думаю, важно, чтобы художники более внимательно относились к тому факту, что они занимают такую роль обществе, которая позволяет установить новый мыслительный процесс. Сейчас все встревожены только одной проблемой, пандемией коронавируа, но в мире существует очень много других проблем".

Луис Масай получил известность благодаря своим работам в оригинальном стиле, напоминающем мозаику и лоскутное шитье. Он путешествует по стране и рисует на стенах изображения исчезающих видов животных, чтобы напомнить людям о пагубных последствиях глобального изменения климата.

"Это также возможность начать более широкой разговор о том, что люди должны жить в гармонии с природой и позволять природе процветать. Каждый, кто жил в Лондоне или приезжал в город, мог видеть насколько загрязнены реки. Очень важно заботиться о реках, содержать их в чистоте", — говорит Луис.

По оценкам Международного союза охраны природы, сегодня 23 250 видов находятся под угрозой исчезновения. Ученые полагают, что к концу века вымершими будут считать уже две трети.