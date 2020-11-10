США: трудности переходного периода

В судах США идет рассмотрение исков, связанных с итогами президентских выборов, победу на которых, по данным ведущих американских СМИ, одержал демократ Джо Байден. Сам он уже заявил о том, что выиграл кампанию, обеспечив себе необходимое для избрания количество голосов выборщиков. Комментируя отказ действующего главы государства республиканца Дональда Трампа признать поражение, Байден заявил:

"Я думаю, это позор, честно говоря. Единственное, как бы это тактичнее сказать, думаю все это плохо отразится на его (Трампа) наследии. Я понимаю, что ему сложно признать поражение. Но я также полагаю, что большинство из тех, кто голосовал за него, а это было действительно много людей, хоть и значительно меньше, чем за меня, но много... Так вот эти люди понимают, что нам всем нужно сплотиться". "

Со дня выборов прошла уже неделя. Все это время Трамп настаивает на том, что у него украли голоса. "Мы победим!" - написал он во вторник на своей странице в твиттере.

Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос журналистов о переходном процессе, сказал: "Будет плавная передача власти ко второй администрации Трампа". Затем глава американской дипломатии все же добавил: "Мы готовы. Мир наблюдает за происходящим в США. Мы подсчитаем все отданные на президентских выборах голоса. Когда этот процесс завершится, будут готовы члены коллегии выборщиков. Есть процесс, и конституция его четко очерчивает".

Джо Байден заявляет, что процесс передачи власти после состоявшихся 3 ноября выборов остановить невозможно. "Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом", - отметил демократ. Тем временем строители у Капитолия продолжают сооружать платформу и трибуны для инаугурации нового президента США. Церемония состоится 20 января.