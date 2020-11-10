Пандемия COVID-19: приоритет N1 для Байдена

За неделю, прошедшую со дня всеобщего голосования в США, коронавирус был выявлен почти у полумиллиона американцев. Всего с момента начала пандемии инфекцией заразились свыше 10 милионов жителей страны, это почти пятая часть от всех зарегистрированных случаев в мире.

Для Джо Байдена обуздание пандемии - номер один в списке приоритетов

По словам Джошуа Шарфштейна, профессора медицины из университета Джонса Хопкинса, "не было до сих пор никакого общенационального плана или стратегии. Кроме этого, администрация все время плутала в трех соснах, то они говорили. что носить маску, а президент выходил и тут же опровергал сказанное".

Во время предвыборной кампании Байден указывал, что сильнее всего от пандемии страдают наименее защищенные слои населения - в силу того, что живут скученно, не могут позволить себе часто ходить к врачу, кроме того, они зачастую не могут и работать дистанционно.

В свою очередь, исследователи Стэнфордского университета на основе полученных ими статистических данных сделали вывод, что неношение масок во время предвыборных встреч Трампа может привести к новым вспышкам заражений.

Но и сторонники Байдена, как указывают специалисты, особенно во время стихийных празднований по случаю победы их кандидата, тоже зачастую пренебрегали мерами предосторожности.

Джошуа Шарфштейн, профессор медицины из университета Джонса Хопкинса, сожалеет: "Да, на открытом воздухе риск заражений во много раз ниже. Но если вы в толпе, маска надевается. От того, что иногда маски не носятся, волосы дыбом от ужаса у меня не встают. Но вот если то же самое происходит в помещениях, это для меня выглядит рискованным, и я беспокоюсь за таких людей".

ВОЗ, с которой у Трампа на протяжении месяцев были натянутые отношения, рада избранию Байдена, уже пообещавшему, что финансирование со стороны США этой международной организации продолжится.

Журналист Euronews Джек Пэррок передает из столицы США: Президент Трамп приветствовал достижение компании "Пфайзер", сообщившей о результатах испытания вакцины, но серия твитов, выпущенных позже, говорит, что мыслями он далек от свершений медицины. Байден предупредил - наступающая зима будет тяжелой, но он готов взять на себя ответственность в обуздании эпидемии в первый же после инаугурации день".