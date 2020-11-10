Евросоюзу поставят 300 миллионов доз вакцины от коронавируса

Европейский союз подпишет в среду контракт на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Её разработали, испытали и начали производить американская Pfizer и немецкая BioNTech. Эти две компании объявили, что их пока экспериментальные прививки эффективны более чем на 90%.

ЕС уже провёл переговоры закупках потенциальной вакцины от COVID-19 у фармацевтов из AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson.

Эти сообщения подтвердила Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.

А подробности рассказала Euronews еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес:

«Мы надеемся, что в нашем портфеле будет до 6 вакцин-кандидатов, - сказала она. - Как вы понимаете, количество вакцин, которые будут доступны в ЕС, во многом будет зависеть от того, сколько из этих кандидатов окажутся успешными. Если всё пойдёт хорошо, то может оказаться, что у нас будет более одной безопасной и эффективной вакцины. Нам, конечно, ещё нужно получить разрешения от Европейского агентства лекарственных средств после того, как к нему поступят заявки. Но мы ожидаем, что в нашем распоряжении будут вакцины, возможно, в конце 2020 - начале 2021 года ».

Однако некоторые страны-члены ЕС, в частности, Венгрия, находятся в открытом контакте Россией и Китаем, чтобы получить их вакцины, которые выпускаются по стандартами, отличным от европейских. Но еврокомиссар Кириакидес не видит в этом противоречия с общей стратегией ЕС по здравоохранению:

«При определенных чрезвычайных условиях страны-члены могут идти по этому пути без разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Но я замечу, что ответственность за эти действия и любые последующие проблемы лежит на этих государствах. Мы считаем разрешёнными только те медикаменты, терапевтические средства и медицинские приборы, которые были одобрены и оценены с точки зрения их эффективности и безопасности Европейским агентством лекарственных средств».