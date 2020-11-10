Бюджет ЕС на 2021-2027 годы согласован

Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли соглашения по следующему бюджету ЕС - многолетней финансовой структуре на 2021-2027 годы. ЕС сейчас на один шаг ближе к реализации своего исторического пакета мер по восстановлению за счет дополнительных средств. Политический пакет, согласованный с парламентом, включает дополнительные 15 млрд евро на некоторые из самых известных программ ЕС:

HORIZON EU получает дополнительно 4 млрд, ERASMUS PLUS - 2,2 млрд дополнительных и бюджет EU4Health увеличится на дополнительные 3,4 млрд.

Соглашение подразумевает вступлению в силу семилетнего бюджета в январе будущего года и в ЕС надеются, что он проложит путь к восстановлению экономики. Пакет на общую сумму в 1,8 триллиона станет крупнейшим пакетом, когда-либо финансировавшимся из бюджета ЕС. Это поможет восстановить Европу после COVID-19 и сделать её более экологичной, более устойчивой и лучше приспособленной к текущим и предстоящим вызовам современности.