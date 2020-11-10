На видеосаммите ЕС обсуждалась борьба с исламским терроризмом

Новые предложения по усилению борьбы с исламским терроризмом в Европе прозвучали во вторник в ходе видеоконференции на высшем уровне. В ней участвовали президент Франции, главы правительств Австрии, Германии и Нидерландов, председатели Евросовета и Еврокомиссии. Они обсудили меры противодействия радикализации европейских мусульман и реформу Шенгенской зоны.

«Каждая брешь во внешней границе Евросоюза или просчеты в охране граждан внутри любой страны ЕС создают риск для безопасности всех государств-членов, - сказал Эммануэль Макрон. – Нам нужно завершить работу над системой разведки и её правовыми инструментами. Мы ещё поговорим об этом в декабре".

Французский лидер призвал лучше координировать действия национальных сил полиции внутри зоны свободного передвижения и обновить миграционную политику ЕС.

А председатель Совета ЕС изложил общую стратегию Евросоюза по пресечению иностранного финансирования религиозных организаций. Шарль Мишель говорил о важности разъяснительной работы среди мусульманского духовенства, которая помогла бы, по его мнению, гарантировать защиту основных ценностей в Европе без каких-либо компромиссов. Конкретно, он предложил создать европейский институт по обучению имамов в интересах борьбы с идеологией ненависти и предотвращения терроризма.

Ректор Соборной мечети Брюсселя надеялся услышать более широкую программу помощи мусульманам:

«Если сводить борьбу с радикализмом только к обучению имамов и к теологическому подходу, то, я думаю, мы упустим борьбу с радикализмом, - сказал Салах Эчаллауи. - Все специалисты говорят, что у радикализма много корней и разных причин, и чтобы бороться со всем этим, мы должны работать по всем этим направлениям. Мы готовы работать в теологической сфере, потому что это наша прямая обязанность, но этого недостаточно».