Мадрид: процесс о терактах 2017 года

В Национальном суде Мадрида начался процесс по делу о терактах в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых в 2017 году погибли 15 человек, сотни получили ранения. Перед судом предстанут трое подозреваемых в причастности к терактам и связях с джихадистами. Исполнители теракта были застрелены полицией. Адвокат жертв Антонио Герреро Марото говорит:

"По нашему мнению, двое из них людей были частью ячейки и, следовательно, имели контроль над выполнением согласованных действий по разработке и организации преступного плана".

Подсудимым грозит тюремное заключение сроком от 8 лет до 41 года. Мохамеду Хули Чемлалу вменяется в вину членство в террористической организации, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Такие же обвинения предъявлены 28-летнему Дриссу Укабиру, брату одного из нападавших. Кроме того, по данным следствия, именно он арендовал фургон, который использовался преступниками.

В пособничестве джихадистам обвиняется и 27-летний Саид Бен Лазза. Достаточных доказательств для того, чтобы приписать всем троим прямое участие в терактах, выявлено не было.

17 августа 2017 года на знаменитом бульваре Ла Рамбла в центре столицы Каталонии автофругон врезался в толпу пешеходов на большой скорости. Погибли 14 человек. Водитель сбежал, но через несколько дней был застрелен в в ходе полицейской операции . Пятеро его сообщников из той же ячейки были убиты полицией через несколько часов после теракта в Барселоне, когда их автомобиль протаранил людей в Камбрильсе, в результате чего погибла одна женщина.