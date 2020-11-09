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Владимир Зеленский заразился коронавирусом

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Владимир Зеленский заразился коронавирусом
Владимир Зеленский заразился коронавирусом   -   Авторское право  AP Photo
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Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Нет в мире счастливчиков, для кого #COVID19 не представлял бы угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + [положительный] результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться, и продолжаю работать. Большинство справляется с COVID-19. И я тоже это преодолею. Все будет хорошо!" - написал Зеленский.

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