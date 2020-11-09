Манфред Вебер: "ЕС и США построят Западное общество"

"Европа, затаив дыхание, следила за тем, как Америка избирала своего следующего президента, а победа Джо Байдена над Дональдом Трампом была встречена многими с облегчением, - говорит журналист Euronews Эфи Кутсокоста. - Но такое чувство испытали не все. Возникает вопрос, как повлияет такой результат на внутренние разногласия в Евросоюзе? Со мной здесь, в брюссельской студии глава Европейской народной партии - крупнейшей фракции Европейского парламента - Манфред Вебер".

Euronews: Считаете ли вы это поражением Трампа, поражением анти-либерализма в Америке и Европе, или сейчас слишком наивно говорить об этом?

Вебер: То, как Трамп осуществлял свою политику, обернулось для него неудачей. За него не проголосовали, он не получил большинства. Очень редко президент в Америке не переизбирается. В Европе есть много популистов, которые потеряли своего героя, свой символ, свой положительный пример. Такой исход окажет также влияние на проходящие в Лондоне переговоры о "брексите". Обстановка на них улучшится для нас, европейцев. Премьер-министр Борис Джонсон не может утверждать, что он немедленно заключит крупную торговую сделку с американцами. Такому больше никто не поверит. С другой стороны, Байден всегда был сторонником Соглашения Страстной пятницы об урегулировании в Северной Ирландии, и это укрепляет позицию на этих переговорах Ирландии, члена ЕС. Таким образом, это создает для нас, европейцев, положительный рычаг в переговорах с нашими британскими друзьями.

Euronews: С 2016 года многое изменилось, в частности, в торговле. Что, по вашему мнению, изменится по отношению к США? Вас беспокоит стратегия «Покупай американское»? У Байдена тоже такая стратегия.

Вебер: Я бы сказал: «Пожалуйста, покупайте европейские товары, потому что они лучше других". Каждый должен гордиться своими продуктами. Но мы должны верить в то, что торговать - это хорошо для всех нас. Нам нужно возобновить переговоры о трансатлантическом торгово-инвестиционном сотрудничестве. Вместе мы, Европа и Америка, представляем 50% мирового ВВП. Это дает нам уверенность в том, что мы вместе можем построить в ближайшие десятилетия западное общество с демократией, со свободой и верховенством права. Мы будет устанавливать правила для завтрашнего дня. Не Китай должен быть глобальным лидером, но ему следует вносить свой вклад в общее благополучие, действовать справедливо и по правилам.