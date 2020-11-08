Vendée Globe: старт дан

Для многих из них это станет не только путешествием, но и испытанием всей жизни. 33 шкипера ринулись покорять "Эверест парусного спорта". Так называют регату Vendée Globe, проходящую раз в четыре года.

Это гонка без остановок, которую яхтсмены проводят в одиночку и без какой-либо помощи извне. Из-за пандемии - почти без зрителей, из-за - тумана с опозданием на час регата стартовала в воскресенье в Ле-Сабль д'Олон, что на атлантическом побережье Франции.

27 спортсменов и 6 спортсменок отправились в кругосветное плавание в надежде не только победить в престижной гонке, но и побить рекорд, который был установлен в сезоне 2016/2017. Француз Армель Ле Клеаш обогнул земной шар за 74 дня.

В этом году в числе фаворитов его соотечественник Жереми Бейю и британец Алекс Томпсон.

Но, учитывая длительность гонки, есть вероятность поломки. Да и погода может приподнести сюрпризы. Так что, по крайней мере, у десятка шкиперов, по мнению экспертов, есть все шансы на победу.