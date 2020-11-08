В Великобритании отметили День памяти павших

День поминовения или День памяти павших отмечает Великобритания ежегодно во второе воскресенье ноября.

В этот раз церемония, призванная увековечить память погибших британских солдат в Первой, Второй мировых войнах и последующих конфликтах, была короче обычного и с соблюдением участниками социальной дистанции.

За происходящим у Кенотафа на Уйатхолл в центре Лондона Елизавета II наблюдала с балкона здания Министерства иностранных дел. В последние десятилетия королева лично участвовала в возложении венков к мемориалу. Теперь же эта миссия была доверена её сыну Чарльзу.

Это, пожалуй, единственное событие года, которое представители британской политической элиты стараются не пропускать. Как правило, на мероприятии присутствуют тысячи ветеранов. В этом году, в связи с пандемией, их было меньше 30. Церемония прошла в закрытом от публики режиме.