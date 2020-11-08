Тбилиси: митинг несогласных

Тысячи людей вышли к зданию парламента в Тбилиси на воскресный митинг, организованный грузинской оппозицией.

Их требование - отменить итоги парламентских выборов 31 октября. Они, по мнению протестующих, были сфальсифицированы.

Протестные акции в разных городах страны начались сразу после оглашения результатов. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 48% набранных голосов. У её оппонентов из блока "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение", - 27%.

Заявив о "масштабном воровстве голосов" все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, в знак протеста отказались от своих мандатов и требуют назначить повторное голосование. Правящая партия отвергает обвинения, утверждая, что выборы прошли демократично.