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мир

15 суток за распятие у ФСБ

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 Кнарик Хачатрян
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15 суток за распятие у ФСБ
Авторское право  AFP
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К 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции" приговорил российский суд политактивиста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие Иисуса Христа возле штаб-квартиры Федеральной службы безопасности на Лубянке в центре Москвы.

В четверг вечером в окровавленной набедренной повязке и кроссовках Крисевич встал на табурет перед зданием ФСБ, привязав к рукам большой крест. Товарищи зажгли перед ним костёр из, по их словам, материалов уголовных дел политических активистов, которые скачали из интернета.

Павел Крисевич был задержан и провел ночь под стражей. Его адвокат пояснил, что инсценировка была призвана выразить протест против роста числа политзаключённых в России.

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