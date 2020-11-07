15 суток за распятие у ФСБ

К 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции" приговорил российский суд политактивиста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие Иисуса Христа возле штаб-квартиры Федеральной службы безопасности на Лубянке в центре Москвы.

В четверг вечером в окровавленной набедренной повязке и кроссовках Крисевич встал на табурет перед зданием ФСБ, привязав к рукам большой крест. Товарищи зажгли перед ним костёр из, по их словам, материалов уголовных дел политических активистов, которые скачали из интернета.

Павел Крисевич был задержан и провел ночь под стражей. Его адвокат пояснил, что инсценировка была призвана выразить протест против роста числа политзаключённых в России.