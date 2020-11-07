Джозеф Байден становится 46-м президентом США. Он уже заявил о своей победе. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

Дональд Трамп заявил, что Байден "поторопился с ложными заявлениями" и пообещал, что с понедельника в судебном порядке его команда начнет оспаривать результаты подсчета голосов.

Джозеф Байден в ближайшие время выступит с обращением к нации. Пост вице-президента США впервые в истории страны займет напарница Байдена Камала Харрис.

Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, это принесло ему 273 голоса выборщиков, действующему президенту, кандидату от республиканской партии Дональда Трампа — 213.

Во многих принципиально важных для исхода выборов штатах Трамп изначально лидировал, но начал терять позиции по мере подсчета бюллетеней, пришедших по почте. Важная особенность американских выборов в этом году заключается в том, что они прошли на фоне пандемии коронавируса и многие сторонники демократов воспользовались правом голосования по почте, чтобы не приходить на участки, за счет этого новые данные поменяли расклад в сил в сторону Байдена.